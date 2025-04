"Grande lavoro per il nuovo centro"

"Esprimo il mio più sincero apprezzamento per l’eccezionale lavoro svolto dall’Assessore ai Servizi Sociali, Carlotta Lanciotti, nel portare a Porto San Giorgio un finanziamento di oltre 3,3 milioni di euro per il progetto ‘DesTennAzione’. Questo investimento, promosso dal Ministero del Lavoro e cofinanziato dall’Ue, rappresenta un’opportunità senza precedenti per la nostra comunità e per gli adolescenti della città". A dichiararlo è Emanuele Morese, consigliere comunale di maggioranza, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "Il progetto prevede la creazione di un centro multifunzionale dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, nonché ai giovani adulti fino ai 21 anni, con l’obiettivo di favorire l’autonomia, la partecipazione attiva e l’inclusione sociale. La scelta di localizzare il centro nel piano superiore della bocciofila è strategica, perché valorizza un’area già esistente destinando circa 350.000 euro alla sua riqualificazione e all’acquisto delle attrezzature necessarie". Morese pone l’accento sulla visione e l’impegno dell’Assessore Lanciotti: "Carlotta Lanciotti ha dimostrato grande lungimiranza e dedizione nel dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie e dei giovani".