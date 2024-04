Grande partecipazione nei due incontri per ricordare Massimiliano Biondi

Registrati ampi consensi nei due incontri che, per ricordare Massimiliano Biondi tragicamente scomparso nel 1997, sono stati promossi il 3 e il 7 aprile scorsi in collaborazione con il Comun dalla sorella Maria Elisabetta, dalla mamma e dagli amici. Negli incontri sono state anche illustrate le tante opere di beneficenza realizzate in questi anni in nome di Massimiliano, come: due pozzi di superficie e un’aula scolastica in Africa; un’aula ludica e una ricreativa nel nuovo centro europeo della Lega del Filo d’Oro; l’intestazione di un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Il 5 aprile Elisabetta ha introdotto don Oreste Habiyambere che ha riportato la realtà educativa in Rwanda e ha descritto le caratteristiche della scuola a Ruhengheri. Insieme a Don Oreste, M.Elisabetta ha annunciato commossa il nome della struttura scolastica. Il 7 Aprile M. Elisabetta ha ospitato, il presidente dell’Associazione Condividere ODV e il tesoriere che hanno illustrato la nascita dell’Associazione e ricordato Don Luigi Valentini, il fondatore, venuto a mancare nel 2020. Quindi, dopo aver riferito che con Condividere è nato il primo progetto in onore del fratello denominato "Max for Brasilia", Elisabetta ha ringraziato coloro che sono intervenuti, il Comune i relatori, gli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere: Kety Zoppo, Marisa Cesanelli, Lucia Spagnuolo, Sandra Torquati e Julio Fernandez: "Il Papa nella veglia Pasquale ha detto - chiosa M. Elisabetta – fate della croce l’emblema dell’amore. Mi piace pensare che attraverso queste opere realizzate con amore, nel nome di mio fratello Massimiliano, i fratellini di Max che aiutiamo nel mondo possano realmente beneficiare dell’amore necessario per vivere una vita migliore".