Grande pubblico Il regista: "Festa e spettacolo"

Presenti alla 42esima edizione del Palio dell’Assunta tante autorità: dal prefetto Michele Rocchegiani al neoquestore Luigi Di Clemente al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che si è detto impressionato dalla manifestazione con la promessa di tornare il prossimo anno magari in veste di figurante del corteo, tra le Municipalità: "Vedo una grandissima partecipazione di pubblico, numerosi turisti ma soprattutto una città intera che si è stretta attorno al Palio foriero di storia, cultura e tradizione, valori da tramandare affinchè sia sempre vivo il legame tra passato, presente e futuro". Spalti gremiti già dal primo pomeriggio quando il corteo storico in costume del XV secolo ha sfilato per le vie del centro storico e lungo il percorso di gara della ‘Strada Nova’ affascinando per bellezza, eleganza e cura dei particolari.

"Come nel Processionale Religioso in notturna – ha spiegato il regista Adolfo Leoni – è emersa la forza della Cavalcata: festa religiosa e di comunità ma anche spettacolo in ciascuno degli eventi che la caratterizzano e che, nell’arco di due mesi e mezzo, trasformano il centro storico cittadino in una sorta di teatro all’aperto. La public history ovvero racconto storico vissuto per immagini e parole". In seno all’amministrazione comunale è già tempo di bilanci relativamente a un’edizione che si profila come quella dei record di presenze anche durante le manifestazioni e i giochi medioevali che l’hanno preceduta: "Sono cresciuto con il Palio – ha dichiarato il sindaco, Paolo Calcinaro – e ho visto crescere la Cavalcata negli anni fino a diventare ambasciatrice di Fermo all’estero. È una grande macchina che si muove grazie a numerose forze differenti ma sinergiche. Il ringraziamento alla Cernita e alle contrade, al vicesindaco nonché assessore delegato Mauro Torresi e i vicepresidenti Andrea Monteriù e Roberto Montelpare. Un grazie infine a chi ha collaborato operativamente: dalle forze dell’ordine, ai volontari delle associazioni e ai dipendenti comunali compresi gli operatori dell’Asite impegnati nel ripristinare la pulizia della città in tempi record". Abbinata alla Cavalcata dell’Assunta, la sottoscrizione a premi di cui si riportano i tagliandi vincenti: 0935- 8175- 7454-1340- 6640-2867- 0846- 7210- 3608- 3308.

g. c.