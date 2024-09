Grande successo per ’Archi in Villa Baruchello’

Con il terzo ed ultimo appuntamento ’Suggestioni Pianistiche’, andato in scena il 1 settembre nella Chiesa della Madonna della Fiducia, si è conclusa la settimana del pianoforte inserita nel festival ’Archi in Villa Baruchello’. La kermesse continua con la data del 29 settembre all’Auditorium di Alba Adriatica in cui andrà in scena l’esibizione del trio italoamericano ’Bloomington concert trio’.

"Un’edizione molto intensa, impegnativa e ricca di concerti sul nostro territorio – spiega Pasquale De Angelis, Vicepresidente del club della musica di Porto Sant’Elpidio, Associazione organizzatrice del Festival –. E’ stata una soddisfazione in questi ultimi 3 anni aver portato i concerti in teatri storici, antiche chiese e basiliche, chiostri e borghi. Però, richiede uno sforzo organizzativo e logistico non indifferente: speriamo che il prossimo anno si possa rientrare presso la Limonaia di Villa Baruchello". Nel corso degli anni il festival si è arricchito di eventi. Il sodalizio pubblico-privato che si è cementato in questi anni con il Festival non potrà che rafforzarsi negli anni a venire, favorito anche dalla ristrutturazione avvenuta del parco secolare, oltreché da una più attenta manutenzione di tutto il complesso di Villa Baruchello.

Nadir Tomassetti