Grande successo per la prima nazionale di ’The Bridge’

Una data da ricordare quella della prima nazionale del meraviglioso evento "The Bridge - New Generation" prodotto dal Crystal of Dance e Marlon Dino. Uno spettacolo di arte e danza, quello che è andato in scena al teatro dell’Aquila, che definire poesia sarebbe riduttivo. Una serata in cui la danza ha toccato vette altissime, con interpreti capaci di trasformare il palco in un luogo quasi irreale, sospeso, dove ogni gesto è stato un linguaggio universale e potente.

In un teatro gremito e attento è stata vissuta un’esperienza di rara intensità, portata nelle Marche con cura, visione e una qualità artistica che lascia senza parole. Per questo un plauso speciale va a Lola e Joe Artid Fejzo che hanno reso possibile questa meraviglia, credendo che anche qui, tra le colline marchigiane, l’arte potesse brillare di luce propria.

L’Etoile internazionale Marlon Dino oltre ad aver orchestrato le varie coreografie con magistrale sapienza, ha danzato con la giovane promessa diplomata alla Scala di Milano Giulia Fanti sia la variazione del Cigno Bianco tratta da Il Lago dei Cigni sia l’inedita e poetica "Summer night".

Gli Etoilès del teatro San Carlo di Napoli hanno incantato con balletti di repertorio e coreografie di danza contemporanea, portando in scena vere perle: Anna Chiara Amirante e Alessandro Staiano hanno ammaliato il pubblico con il passo a due tratto da Raimonda e il passo a due di contemporaneo "In the air". Giorgia Pasini e Salvatore Manzo hanno incantato con il loro "1948" e il passo a due tratto da "L’infiorata di Genzano". A Claudia D’Antonio e Danilo Notaro il compito di chiudere questo meraviglioso gala con il passo a due tratto dal Don Chisciotte dopo aver ballato il pezzo contemporaneo "Us Two".