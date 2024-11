Grande successo per lo show della Crisalide

Sono passati giorni, ma in città si continua a parlare dell’enorme successo dello spettacolo ’I Blues Brothers… il nero sfina’, organizzato dall’associazione ’La Crisalide’, andato in scena sabato scorso al Teatro delle Api. Una serata speciale che ha permesso ad i ragazzi con disabilità di esibirsi insieme ai propri genitori ed ai tanti volontari, mandando un forte messaggio di vita e di sensibilità. La risposta del pubblico è stata incredibile, con un teatro strapieno e molte persone in fila nella speranza di poter entrare per assistere allo spettacolo, nonostante la sala fosse già sold out: a grande richiesta, ci sarà una replica dello show. Intermezzi comici, momenti dialettali alternati a scene più serie ed altre ancora più complesse, hanno reso il tutto ancor più emozionante soprattutto vedendo l’energia con cui i ragazzi si sono messi in gioco andando oltre le difficoltà, rompendo barriere e sorprendendo il pubblico che attendeva il ritorno in scena di questa speciale compagnia avendo in memoria la piacevolezza degli spettacoli precedenti. Sempre sotto la regia dell’eclettica, instancabile e professionale Fabiola Cannella gli ’attori della Crisalide’ hanno ancora una volta strappato sorrisi e meritati applausi. Un cast molto articolato con ragazzi che da tempo calcano le scene e bambini alla prima esperienza, poi tanti, tanti familiari e volontari ad affiancarli.

Esprime la sua soddisfazione la presidente dell’associazione Morena Pierangeli che ha sottolineato la potenza emotiva ed inclusiva della serata "Il coinvolgimento che viene dato da questo spettacolo è qualcosa di unico – ha dichiarato – i ragazzi hanno emanato un calore ed una voglia di vivere enormi, ringrazio loro e tutti i volontari che hanno preso parte alla realizzazione ed alla recitazione. Questo percorso, iniziato più di 20 anni fa, si nutre di volontariato per la realizzazione di iniziative e laboratori, ed ha visto crescere il gruppo. Siamo una famiglia e questa passione è linfa vitale dell’associazione: ricevere un’accoglienza simile dal pubblico è un premio straordinario".

Ringraziamenti alle tante autorità presenti, l’intera amministrazione comunale, sindaci di altre città e vecchi amministratori. "I ragazzi della crisalide – sottolinea il sindaco Massimiliano Ciarpella – ci hanno fatto divertire, ci hanno sorpreso, ci hanno emozionato ma soprattutto ci hanno dimostrato come si possano realizzare cose straordinarie mettendo impegno e passione in ciò che si fa". Complimenti espressi anche dalle altre figure istituzionali.

