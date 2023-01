Grandi griffe sul ’Villaggio del Lavoro’

Qualcosa si muove nel Villaggio del Lavoro di Piane Chienti dove, senza grandi clamori, continua a registrarsi un forte interessamento da parte di alcune grandi griffe a insediarsi in una zona industriale in cui un ruolo importante lo gioca indubbiamente la posizione strategica dal punto di vista dei principali collegamenti. Dell’acquisto, avvenuto nel 2021, da parte del Gruppo Tod’s di quattro dei sette lotti (per circa 140mila mq) disponibili del Villaggio del Lavoro per un investimento di circa 2,3milioni di euro (cui vanno aggiunti i costi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria), si sapeva da tempo. Al momento, a distanza di due anni dal perfezionamento dell’acquisto, non risultano esserci stati sviluppi da parte della più grande azienda del distretto calzaturiero fermano maceratese fermo restando che l’operazione rientrava in una politica di investimenti e di ampliamento dell’attuale complesso produttivo nella zona industriale Brancadoro (Sant’Elpidio a Mare), sconfinando nella vicina Montegranaro, forse pensando a un polo logistico. E’ già operativa, invece, la sede montegranarese del Gruppo Frau, all’interno di uno stabilimento rimasto inutilizzato del Villaggio del Lavoro, dove è attivo un reparto produttivo per le coperture in pelle degli interni delle automobili e, a quanto risulta, vi sarebbero impiegati oltre 30 dipendenti.

E’ ancora in corso (ma i rumors la danno in via di definizione), infine, la trattativa, tra la proprietà di un grosso opificio in fase di costruzione (dove i lavori sono fermi da anni) del Villaggio del Lavoro ma che non rientra nella disponibilità della curatela fallimentare della Calepio Scavi (società soggetto attuatore del Villaggio del Lavoro, da tempo dichiarata fallita), sul quale ha posato gli occhi un’altra nota griffe di calzature intenzionata a insediarsi in quell’area. Eccezion fatta per l’acquisizione dei lotti da parte del gruppo che fa capo all’industriale Diego Della Valle (che peraltro, in quell’area ha già un terreno di sua proprietà ed ha acquistato da tempo uno o due opifici esistenti, adiacenti al polo produttivo di Brancadoro di Sant’Elpidio a Mare), si tratta di accordi e contratti tra privati per utilizzare al meglio strutture già esistenti. Operazioni seguite a distanza, con innegabile interesse dal Comune che, seppur semplice spettatore, vede di buon occhio questi movimenti che valorizzano la propria area industriale.

Marisa Colibazzi