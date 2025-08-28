Grandi nomi e giovani promesse. Riparte il festival ’Musiklarenia’

Capodarco di Fermo si prepara ad accogliere una nuova edizione di Musiklarenia, il festival che da tredici anni porta sul palco grandi nomi della musica italiana, giovani promesse e tanta creatività. L’appuntamento è fissato per sabato a partire dalle ore 19, al Largo dei Clareni. Musiklarenia 2025 è organizzato da Catio Postacchini, Andrea Postacchini, Michele Arcangeli, Daniele Alesiani e Daniele Silenzi in collaborazione con Andrea Cardarelli de Il Circolo del Cinema Metropolis. Il festival si svolge con il patrocinio del Comune di Fermo. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega che si tratta di un festival che testimonia come passione, impegno e amore per la propria città riescano a fondersi, portando al conseguimento di un grande risultato, che culmina in un evento memorabile, come ogni anno: "Un appuntamento che da dodici edizioni porta musica di qualità, arte raffinata, impegno sociale e solidarietà. Una dimostrazione dell’associazionismo che è protagonista della vita collettiva, dello spirito propositivo che si concretizza con idee artistiche e progetti concreti, capaci di dare alla città un messaggio arricchente e di crescita".

La regina di questa edizione sarà Giulia Mei, cantautrice e pianista siciliana trapiantata a Milano dal 2022. Artista raffinata e originale, Giulia trae ispirazione dal pianismo classico e dal cantautorato francese e genovese, trasformandoli in un indie pop elettronico pungente e profondamente attuale. Il suo percorso artistico è ricco di riconoscimenti: Premio Alberto Cesa, Premio Bigazzi come autrice, Premio Lauzi, Premio del Pubblico a Musicultura, finalista al Premio De Andrè e alle Targhe Tenco con Diventeremo adulti (2019). Nel 2021 vince il concorso Genova per Voi e firma con Universal Music. Nel 2023 pubblica Bandiera, brano contro la violenza sulle donne, che nel 2024 diventa virale dopo la sua esibizione a X Factor, superando i 2 milioni di ascolti e ricevendo il Premio della Critica Amnesty International – Voci per la Libertà. Il 28 marzo 2025 è uscito il suo nuovo album, Io della musica non ci ho capito niente, che sta portando in tour in tutta Italia. Ad aprire la serata ci penserà Loree, nome d’arte di Lorenzo Gramegna Tota, cantautore marchigiano originario di Porto San Giorgio. A chiudere la notte saranno i MayFlow, progetto nato nel 2020 dall’incontro tra un producer italiano e un polistrumentista mascherato. Musiklarenia non è solo musica: è anche arte visiva ed esperienze solidali. Quest’anno esporranno le loro opere: Simone Brenno Rossetti, Madalina Rossi, Annalisa Carlini, Francesco Mori, Frederick Bigspears, Marco Raccichini, Michele Mecozzi e Davide Mecozzi, Mirko Pensieri.

Come ogni anno, saranno presenti le bancarelle solidali dei ragazzi della Cooperativa Sociale L’Isola che non c’è. L’Asilo Bianconiglio di Capodarco organizzerà un laboratorio creativo all’aperto per bambini dell’età dell’infanzia e della primaria. Inoltre sarà ospite Luigi Finucci, scrittore di libri per bambini, che leggerà alcuni dei suoi racconti. Durante tutta la serata sarà possibile degustare piatti e bevande: Fritture di pesce, Panini, Birre artigianali, Cocktail. La notte proseguirà fino a tardi con un Djset che farà ballare Largo dei Clareni. Come sempre, l’ingresso sarà gratuito e la serata verrà presentata da Michele Gallucci, volto ormai tradizionale della rassegna.