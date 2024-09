Grandi opere in partenza: ecco la mappa dei lavori

Una serie impressionante di opere da eseguire con inizio in questi giorni sono nell’agenda del Comune di Porto San Giorgio e in quella del sindaco Valerio Vesprini in quanto titolare della delega ai lavori pubblici. Si verificherà probabilmente una concentrazione di interventi per cui la città risulterà tutta cantierata con il rischio però di andare in difficoltà della machina comunale, già messa alla prova da un punto di vista operativo dalle dimissioni del dirigente del settore lavori pubblici, ingegnere Stefano Postacchini. Il primo cittadino cita uno dei tanti interventi in programma a cui tiene in modo particolare ed è la riqualificazione del mercato coperto: "Entro l’anno affideremo il secondo stralcio dei lavori – dice il sindaco – per un’opera importante, che le amministrazioni succedutesi negli anni non sono riuscite a realizzare pur avendola sempre inserita nei programmi elettorali. L’ambizione del primo cittadino è di farne una struttura che diventi il ’fulcro’ della città del futuro. Intanto però qualche problemino lo sta creando: gli operatori che vi lavorano infatti sono in forte agitazione perché temono che l’esecuzione del secondo stralcio possa comportare la chiusura delle loro attività per un lungo periodo di tempo: "Li incontreremo e insieme a loro decideremo il da farsi – assicura Vesprini – come abbiamo fatto per il primo stralcio, in cui l’intervento di maggior rilievo è stato l’ingresso sud della struttura". E’ poi lo stesso sindaco a citarci alcuni degli altri progetti in agenda in questi ultimi mesi dell’anno.

Una delle maggiori opere che prenderà il via è il dragaggio all’imboccatura dell’impianto portale e il ripascimento con la sabbia estratta di una parte dell’arenile sud. Il costo si aggira sui 650.000 euro finanziati dalla Regione Marche: "L’esecuzione del dragaggio è di fondamentale importanza per garantire la navigazione del porto in sicurezza" sottolinea il sindaco: "Ma di carne a cuocere – aggiunge - ce n’è tanta altra per opere non di minore importanza che hanno il progetto esecutivo approvato e sono già finanziate, per le quali quindi si tratta solo di dare il via ai lavori. Per fare qualche esempio sono pronte per essere realizzate le riqualificazioni dell’arena Europa per 180.000 euro e di piazza Mentana per 500.000 euro; ci sono poi i lavori da riprendere sul lungomare Inoltre incominceremo ad esaminare il piano del traffico e approveremo il primo atto per incominciare a ragionare sulla revisione del piano regolatore generale.

Silvio Sebastiani