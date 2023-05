"Grandi professionisti della ristorazione al Gigli"

"Sono molto felice che grandi professionisti della ristorazione abbiano scelto di investire a Porto Sant’Elpidio", si limita a commentare il sindaco Nazareno Franchellucci dopo l’apertura dell’unica offerta, ritenuta ammissibile, pervenuta per la locazione dei 300 mq del ‘Gigli’. In attesa di atti che ufficializzino chi e che cosa andrà a fare in quello spazio, resta il riserbo (più scaramantico che altro) sul progetto e sui suoi attuatori. Pochissime le informazioni trapelate dal palazzo, se non che si tratta di chef stellati che non dovrebbero replicare al ‘Gigli’ un’attività di ristorazione già esistente, ma ne creerebbero una nuova, molto probabilmente una pizzeria arricchita con altri e nuovi servizi. Ma di tutti gli aspetti legati a questa pratica dovranno occuparsi i futuri amministratori mentre al sindaco uscente, che dice di non volersi ‘attaccare medagliette’, resta la soddisfazione di aver dato il ‘là’ ad un’operazione che, dopo l’apertura del polo culturale, completa il progetto sul ‘Gigli’, di averlo fatto con un tempismo invidiabile, proprio sul filo di lana della scadenza del suo mandato, lasciando inascoltati le obiezioni e gli inviti a sospendere il bando venuti dalla minoranza.

m. c.