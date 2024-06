Grandine oggi a Fermo e bomba d’acqua a Porto Sant’Elpidio: allagamenti e strade imbiancate

Fermo, 13 giugno 2024 – Un giorno di metà giugno che somigliava a dicembre quello di oggi nel Fermano, intorno alle 14 si è rovesciato su tutto il territorio un temporale fortissimo, con una improvvisa grandinata che ha ricoperto strade e campagne.

Grandine come neve a Fermo: un giorno di metà giugno che sembra dicembre. Il sindaco Calcinaro: "Vigili del fuoco al lavoro"

In tanti hanno registrato sui social una grandine che sembrava neve, per fortuna pochi danni ma tanti disagi e acqua che correva ovunque, dal centro storico alla periferia.

Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha commentato: " Vigili del fuoco in giro per il territorio, soprattutto per problemi di allagamento, per una tempesta che davvero resterà nella memoria di tutti”.

A Porto Sant’Elpidio una vera e propria bomba d’acqua ha inondato strade e marciapiedi: traffico nel caos con automobilisti che hanno cercato riparo in ogni dove. Ma le previsioni meteo ci parlano comunque di inversione di tendenza nel weekend con sole e temperature finalmente estive.