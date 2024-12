Gratta e Vinci taroccati, denunciato un anziano

Un anziano di origini siciliane ha falsificato i biglietti ‘Gratta e vinci’ e a seguito di indagini condotte dai carabinieri di Fermo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione giunta ai carabinieri, da parte del titolare di una ricevitoria sul litorale Fermano che aveva notato anomalie al momento dell’esibizione dei biglietti da parte dell’anziano, finalizzata alla riscossione dei premi in denaro. A seguito della segnalazione, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo (di 72 anni) aveva tentato di porre all’incasso ben nove biglietti ‘Gratta e vinci’ alterati. L’anziano aveva infatti applicato del nastro adesivo per unire parti di ticket già grattati, con parti riportanti codici a barre di biglietti vincenti, non ancora riscossi, verosimilmente reperiti nei cestini dei rifiuti posti nei pressi di altre rivendite. Le indagini dei carabinieri, sono proseguite con ulteriori accertamenti, eseguiti in sinergia con la società ‘Lotterie Nazionali’. I successivi controlli hanno permesso di verificare che i ‘Gratta e vinci’ in questione ed i codici a barre vincenti, non erano di provenienza furtiva. A conclusione delle indagini, l’anziano è stato denunciato.

Paola Pieragostini