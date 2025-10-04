"Gravi carenze igienico sanitarie". Multe per 14mila euro in bar e chalet

Denunce e sanzioni per varie irregolarità e violazioni di legge nell’ambito della tutela della salute pubblica e sicurezza sul lavoro, nonché sospensione di un’attività. Questo l’esito dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dai carabinieri del comando provinciale di Fermo e svolto in sinergia con il Nas di Ancona ed i militari del Nil di Ascoli Piceno, mirato alla tutela della sicurezza e della legalità sul territorio fermano. L’ispezione condotta in un’azienda agricola di Campofilone, si è conclusa con la denuncia di un uomo italiano di 55 anni, residente fuori provincia, avente il ruolo di socio amministratore.

L’attività in questione è stata sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi) e contemporaneamente sono state elevate ammende per oltre 9mila euro e sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.

I controlli sono stati effettuati anche sulla costa. Nello specifico a Porto San Giorgio, sono state riscontrate gravi irregolarità e violazioni in tre attività. Si tratta di due stabilimenti balneari con annessa ristorazione, ed un chiosco. In uno degli stabilimenti, le verifiche si sono concluse con la segnalazione di un operatore (un trentenne italiano residente in provincia) per non conformità igienico sanitarie e mancata applicazione delle procedure Haccp. Le verifiche hanno portato alla conseguente erogazione di sanzioni amministrative pari a 3mila euro. Esito analogo quello riscontrato in un altro chalet bar ristorante situato sul litorale della stessa città, gestito da un 30enne. Anche in questo caso sono state accertate carenze igieniche e violazioni Haccp, (tradotto in sanzioni per 3mila euro) mentre il gestore è stato denunciato per la presenza di un estintore non verificato, punito con ammende di 7mila euro circa. Inadeguatezze igienico sanitarie, sono state riscontrate anche all’esito dei controlli effettuati in un chiosco in piazza Bambinopoli, gestito da una 46enne e sanzionato per circa mille euro. Gli interventi dimostrano l’efficacia dell’azione coordinata tra i reparti territoriali e speciali dell’Arma dei carabinieri nel contrastare le irregolarità che minacciano la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori.

Paola Pieragostini