"Grazie al personale dell’ospedale, ci sono professionalità e umanità"

"Servita, riverita e curata che di più e meglio ritengo non sarebbe stato possibile": così Catia Pranzetti edicolante sul viale don Minzoni di Porto San Giorgio dice di essersi sentita quando di recente ha varcato per la prima volta la porta del pronto soccorso dell’ospedale civile di Fermo ed è stata ricoverata per 11 giorni tra i reparti di cardiologia e dell’Unic, Unità terapia intensiva cardiologica: "In ospedale ho incontrato persone speciali, affabili e disponibili, di vicinanza e di conforto verso i malati: medici, infermieri ed altro personale di cui ho potuto apprezzare non solo il lato professionale, ma anche quello umano. Per questo è forte in me un senso di gratitudine nei loro confronti, con riferimento particolare agli addetti dei reparti di pronto soccorso e di cardiologia". L’intento di Pranzetti, come ammette lei stessa, è chiaramente quello di partecipare l’esperienza positiva vissuta e darne il giusto riconoscimento alla struttura e alle persone che l’hanno resa possibile: "Un ringraziamento – sottolinea - mi sembra davvero doveroso a tutto quel personale medico, infermieristico, paramedico che spesso anche di notte è accanto a chi è in difficoltà. Nei giorni della mia degenza ho assistito a casi di persone giunte in condizioni gravissime che sono state praticamente salvate. Dal punto di vista delle indagini e delle analisi per scoprire e poi curare la causa del mio malanno è stato fatto di tutto e di più fino a guarirmi. Per quanto riguarda la vita di reparto il trattamento è stato così attento e gentile per mettermi a mio agio, tanto che mi sembrava di non trovarmi in un ospedale, bensì di essere in vacanza".