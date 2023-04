"Grazie al trionfo a ’The Voice Kids’ ho un contratto con la Universal"

Melissa Agliottone dopo la vittoria nella prima edizione di "The Voice Kids" ottiene un contratto con la società discografica Universal Music Italia. "Una grandissima soddisfazione – racconta la giovane Melissa –. Sarà un progetto che realizzerò entro fine anno con l’uscita di un mio singolo che verrà realizzato a Milano. La musica significa tutto per me e questa opportunità mi spinge ad andare avanti con ancora più determinazione ed entusiasmo". Il programma della Rai si è concluso da poche settimane e per Melissa si stanno aprendo molte opportunità. Nata a Civitanova 12 anni fa, vive con la famiglia a Sant’Elpidio a Mare, sostenuta dall’affetto della sua famiglia e dei suoi genitori Gennaro e Valentina. "Sono ancora strafelice e incredula per la sua vittoria – racconta la madre Valentina –. Non abbiamo mai pensato che potesse accadere, ma abbiamo colto l’opportunità che questo programma le avrebbe dato. Ha sostenuto due provini ed è stata subito selezionata. Sono state settimane intense e ricche di emozioni che non dimenticheremo. Melissa ha ricevuto l’appoggio di tante persone che hanno creduto in lei. È stata festeggiata al ritorno e siamo immensamente grati". "Uno dei ricordi più belli che porterò con me – prosegue la giovane cantante – sono le amicizie nate all’interno del programma televisivo, ci sentiamo tutti i giorni e con Ranya Moufidi,che era in finale insieme a me, è nata un’amicizia speciale di cui sono felice. Altro momento che non dimenticherò è l’essere stata scelta dalla giudice Loredana Bertè. Inizialmente non potevo crederci e in lei ho trovato una grande professionista che mi ha guidata e supportata nell’intero percorso, una persona che stimo come donna e come artista". Melissa inizia a studiare musica sin da piccola seguendo lezioni di canto ogni 15 giorni. Pianoforte e batteria invece una volta a settimana. Capisce così sin dall’inizio che questa sarà la sua strada. "Oltre alle lezioni – sottolinea la Agliottone – mi esercito a casa tutti i giorni per almeno due ore. È un lavoro a tempo pieno e non è sempre semplice unire gli studi scolastici con quelli musicali, ma cerco di organizzarmi nel miglior modo possibile per non togliere tempo né all’uno né all’altro. Sono due elementi fondamentali che rappresentano il mio futuro per cui li porterò avanti". La vittoria a "The Voice Kids" è arrivata dopo la strepitosa esibizione al pianoforte con i brani di Alicia Keys e Lady Gaga. "Tra i miei grandi sogni ci sono due programmi, Sanremo e l’Eurovision song contest sezione giovani. Questi sono due obiettivi a cui tengo in modo particolare – conclude Melissa – e so che dovrò impegnarmi e studiare molto per raggiungerli. Ma la musica è la mia più grande passione e non l’abbandonerò mai".

Barbara Palombi