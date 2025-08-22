"Grazie alla polizia stradale per aver aiutato e protetto mia figlia"

Una madre e una figlia, strette nel ringraziamento alla polizia stradale di Porto San Giorgio, per il soccorso prestato durante un incidente d’auto in autostrada, è quanto di più genuino la società possa esprimere. Yaima Perez Wilson, ventenne residente a Ponzano, si trovava alla guida della sua Fiat 500 quando martedì scorso stava percorrendo in direzione sud, il tratto di Autostrada A 14. All’altezza del territorio comunale di Porto San Giorgio, l’auto di cui Perez Wilson era alla guida, ha impattato violentemente contro uno pneumatico scoppiato del mezzo pesante che la precedeva. Da qui, il soccorso della polizia stradale di Porto San Giorgio, e dopo due giorni, i suoi ringraziamenti introdotti dalle parole della mamma. "Come madre e come cittadina – dice – desidero esprimere un ringraziamento speciale alla polizia stradale di Porto San Giorgio, per la cura, la protezione e la professionalità incontrata da mia figlia". "Ringrazio di cuore gli agenti della polizia stradale di Porto San Giorgio – si legge nella lettera firmata da Yaima Perez Wilson istruttrice di tennis – intervenuti con grande prontezza e professionalità a seguito dell’incidente avvenuto al chilometro 278 dell’autostrada A14 il 19 agosto scorso. Alla fine della galleria mi sono trovata la gomma del camion venirmi addosso. A sinistra avevo auto in corsa, a destra il muro. Ho perso il controllo dell’auto fino all’istinto di sterzare e fermarmi in uno spazio sufficiente. In quei momenti di paura e smarrimento ho trovato negli agenti, competenza, rapidità, vicinanza umana e attenzione, che hanno reso la situazione più sopportabile. La loro presenza rassicurante ed il loro sostegno concreto, hanno fatto davvero la differenza. Grazie di cuore".

Paola Pieragostini