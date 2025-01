’Green deal’. Sei incontri con i cittadini

Ambiente e società Green deal. L’Unione Europea chiama tutti i cittadini alla transizione ecologica. Siamo pronti e disponibili? Corso di sei incontri di approfondimento con Fabio Vallarola, direttore di aree protette e docente UnivPM. Ogni lunedì, alle ore 18 a partire dal prossimo 3 marzo 2025. Gli incontri di svolgeranno nella sala maggiore Max Salvadori della società operaia di mutuo soccorso "Giuseppe Garibaldi", in via Francesco Gentili n. 18 Porto San Giorgio:-Uniforpe-Università della formazione permanente, Anno accademico 2024-2025, Per l’iscrizione al corso si deve versare un contributo di 50€ presso la segreteria della società operaia di Porto San Giorgio nel seguente orario dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerd Info tel 0734673307 e-mail: societaoperaiapsg@gmail.com Al termine del corso potrà essere rilasciato a chi ne farà richiesta un attestato di partecipazione.