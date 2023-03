Grignani show Tutto pronto al PalaSavelli

Dal palco di Sanremo al PalaSavelli. Il celebre cantautore Gianluca Grignani domani, in concerto nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio. È la sua prima uscita dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la tappa sangiorgese si è presto trasformata in ’un concerto – evento’ nazionale al quale sono attesi numerosi fan dell’artista provenienti un po’ da tutte le parti d’Italia. Tra i principali musicisti della sua generazione, negli oltre 25 anni di carriera Grignani ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Tra i tanti, un Telegatto, la Grolla d’oro, una nomination ai Nastri d’argento per la colonna sonora del film ’Che ne sarà di noi’ il premio Mia Martini, il Venice Music Awards come miglior artista maschile. Ha venduto complessivamente circa cinque milioni di dischi. Per la sua musica e per la poetica dei suoi testi, si è guadagnato l’appellativo di poeta maledetto. Oltre a ciò è soprannominato ’Joker’, dal brano omonimo dell’album ’Campi di popcorn’. Grignani è considerato uno dei migliori rocker italiani, nato artisticamente sul palco di Sanremo nel 1995 con il brano ’La mia storia tra le dita’, da allora conta ben sette partecipazioni al Festival.

In quello di quest’anno è tornato a far parlare di sé con ’Quando manca il fiato’, un brano, in cui sviluppa il suo conflittuale rapporto con il padre e il pensiero di morte. Un testo audace, uno dei tanti che il Joker presenterà a Porto San Giorgio, a partire dai brani di ’Destinazione Paradiso’. Inutile dire che in città e nel territorio si è creata attesa per la sua esibizione.

L’amministrazione comunale, premesso di ritenere l’organizzazione di concerti sia al tempo stesso un’ottima opportunità di marketing, richiamando anche molti spettatori da fuori città, oltreché un’ottima opportunità musicale e culturale per l’intera città, ha accolto il cantante a braccia aperte. E, dato atto che il sostegno a tutte quelle iniziative che possano contribuire alla promozione di Porto San Giorgio rappresenta uno dei suoi obiettivi strategici, l’amministrazione ha concesso l’utilizzo del palazzetto dello sport per le giornate del 24-25 ed eventualmente per il disallestimento da effettuare il 26 marzo 2023; il patrocinio all’evento, un contributo per le spese da sostenere al fine organizzare la manifestazione in sicurezza, l’utilizzo del palco comunale e 400 sedie per il parterre; l’ospitalità alberghiera.

Silvio Sebastiani