Grinta pensa positivo:: "Prossimo obiettivo potenziare la pediatria"

Difficile trovare il direttore generale dell’azienda sanitaria di Fermo senza un sorriso, Roberto Grinta (nella foto) è un uomo che non sa stare fermo e ama risolvere problemi. Il suo nuovo mandato è cominciato con l’impegno a costruire una nuova fiducia nella cittadinanza nei confronti del sistema sanitario: "E devo dire che si respira a Fermo un’aria diversa, nuova. Abbiamo avviato nuovi servizi, è arrivata l’emodinamica, presto avremo due sedute a settimana, stiamo recuperando in termini di mobilità passiva e di sicuro abbiamo ridotto la mortalità che prima del Covid era la più alta della regione, circa il 14 per cento, e oggi è dimezzata". Risultati che Grinta ascrive ai bravissimi professionisti che operano al Murri e sul territorio, alla cardiologia che riparte, alle eccellenze come la chirurgia, la gastroenterologia, l’urologia: "Ma tutti i reparti sono da raccontare e da supportare. Il nostro prossimo obiettivo è potenziare la pediatria, abbiamo anche la neonatologia e presto avremo il nuovo primario. A marzo completiamo le procedure di assunzione del personale e poi ci dedicheremo ai primari che mancano". Quello che costruisce è un contesto favorevole al lavoro dei medici, dentro una sanità che è, spiega Grinta, sempre più multidisciplinare: "Abbiamo inaugurato una serie di incontri con i medici di medicina generale e con i nostri professionisti, per parlare degli screening, per arrivare a ridurre le liste d’attesa grazie alle iniziative di prevenzione garantendo insieme l’appropriatezza degli interventi. Su questo stiamo lavorando tanto, col supporto dell’ordine dei medici, sono molto ottimista".

Sulle liste d’attesa si conta anche sui rapporti di collaborazione con le realtà private ma poi l’80 per cento dei servizi si copre internamente, c’è un tetto di spesa che non può essere superato: "Programmiamo tutti gli interventi con il direttore sanitario facente funzioni, Andrea Vesprini, e con Alberto Carelli, direttore amministrativo, collaboratori importanti e preparati, molto c’è da fare anche sul territorio. A breve partiranno i lavori del Pnrr a Petritoli e dovremo riorganizzare i servizi, radiologia sarà temporaneamente a Porto San Giorgio, siamo impegnati su più fronti". Intanto, il futuro è dietro l’angolo: "E il futuro è fatto del nuovo ospedale, dobbiamo già ragionare in termini diversi, pensare ad una realtà bellissima e impegnativa, da rivedere con i professionisti, con i macchinari su cui potremo contare, tra i quali il robot operatorio e tutto quello che riusciremo ad avere. È davvero un tempo di grande cambiamento e di crescita, sono felice di avere collaboratori tanto validi, sia dal punto di vista amministrativo e tecnico che sanitario".

Angelica Malvatani