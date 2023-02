Grinta: "Sulle liste di attesa il lavoro sta dando frutti"

"Un lavoro lungo e accurato che sta dando già i suoi frutti". Il commissario straordinario dell’azienda sanitaria di Fermo, Roberto Grinta (nella foto), risponde alle accuse della Rsu sulle interminabili liste di attesa per le visite programmate, spiega che è dal 2022 che sono state intraprese azioni utili ad un potenziamento mirato dell’attività nei settori più critici: "Un impegno che passa sia per assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno di personale, sia per una mirata azione di potenziamento della specialistica ambulatoriale". Secondo Grinta, i risultati di questi interventi hanno iniziato a manifestarsi e continueranno in futuro, ne è riprova il trend in miglioramento dei dati sulle performance generali dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo: "In termini di rispetto medio dei tempi di attesa, le statistiche indicano una percentuale ampiamente sopra l’85 per cento di rispetto delle prestazioni in base alla priorità, che supera il 90 per cento per le programmabili. Si sono effettuati interventi per migliorare le prestazioni sotto il 90 per cento di rispetto dei tempi d’attesa, in questo senso si colloca il potenziamento della specialistica ambulatoriale di 38 ore settimanali, per la cardiologia, l’oculistica, urologia e dermatologia". L’azienda sanitaria sottolinea che è sempre opportuno, quando si parla di liste d’attesa, ricordare l’importanza dell’appropriatezza delle richieste, al fine di garantire prestazioni in regime di urgenza a chi necessariamente presenta un quadro clinico tale da richiedere diagnosi celeri: "Stiamo portando avanti un percorso di incremento del personale, conclude Grinta, Sono in arrivo nuovi tecnici di laboratorio, sono sei quelli ad aver già accettato il trasferimento a Fermo; va avanti l’iter per un incremento di infermieri ed operatori socio-sanitari; è imminente l’avvio di una procedura concorsuale per l’individuazione di nuovi assistenti amministrativi. Si stanno adottando tutte le azioni e i provvedimenti possibili, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed il tetto di spesa, per rispondere con efficienza e tempi congrui alla domanda di salute dei cittadini".