Grosso incendio a Falerone, a Santa Vittoria scuola chiusa per precauzione

Il vento torna a soffiare su tutto il Fermano dalla costa all’entroterra creando danni e disagi. L’episodio più grave è stato registrato intorno alle 5 di ieri a Falerone in località San Paolino, dove a causa di un cavo di un palo elettrico salato a causa del forte vento, si sono innescate delle scintille che poi hanno provocato un incendio, le fiamme a causa del vento hanno iniziato a propagarsi rapidamente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Fermo, che ha operato fino alle 8,30 per spegnere l’incendio e ripristinare la sicurezza. Fortunatamente è andato in fumo un ettaro di superficie fra cespugli e terreno demaniale, ma grazie al lavoro dei vigili i danni sono stati limitati i danni. Sul posto intervenuti anche i tecnici per mettere in sicurezza il cavo elettrico. I danni più consistenti praticamente ovunque: tanti rami e alberi caduti che hanno richiesto numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco, ma anche serre e insegne divelte dal vento, a Montappone la copertura impermeabile di un deposito è stata completamente strappata via. A Santa Vittoria in Matenano il sindaco in via cautelativa ha chiuso la scuola, solo per la giornata di ieri per garantire sicurezza ai bambini.