Grottazzolina adesso vede la salvezza: "Era difficile pensarlo qualche mese fa"

Alla fine arriva un punto di platino per la Yuasa Battery Grottazzolina che da Cisterna allunga ancora sull’ultima piazza di Monza, ora distante cinque punti. Mancano due sole gare al termine della stagione regolare per la Yuasa con Monza che domenica è chiamata in causa a Perugia esattamente prima della gara interna di Grotta con Piacenza. Insomma difficile pensare ad un ribaltone anche perché la gara di Cisterna ha detto che la Yuasa migliora sempre il risultato maturato nella gara di andata, in questo girone di ritorno. Anche con Cisterna è arrivato un punto su un campo decisamente molto ostico, in rimonta con un quarto parziale vinto sul filo di lana e la voglia di reagire al massimo anche nei momenti difficili.

Ecco l’analisi di coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara: "Lo avevamo detto che era un campo difficile e che dovevamo provare aa migliorare la gara dell’andata, ci siamo riuscito anche sopportando il fatto che Cisterna ci toccava e difendeva molto. Sopportando molto il fatto che le bande erano ben marcate e facevano fatica. Poi nel quinto set non siamo riusciti ad entrare bene, abbiamo sbagliato troppo al servizio: loro hanno trovato due o tre turni buoni e si è risolta in questa maniera. Se qualcuno ci avesse detto qualche mese fa che saremmo arrivati a questo punto a prenderci un punto ed avvicinarci sempre più alla salvezza, in pochi gli avrebbero creduto. Ci prendiamo tutto il buono, consapevoli che possiamo anche fare meglio di questo e ora concentriamoci sulle ultime due per chiudere nel migliore dei modi".

Guardando i numeri nel post gara saltano agli occhi i 31 errori al servizio della squadra di coach Ortenzi, dato che però viene anche analizzato in maniera molto attenta: "Sono troppi quelli del quinto set, 7 errori e 0 ace sono troppi. Negli altri set ci possono stare perchè rischiamo molto e ci crediamo moltissimo in quel fondamentale, siamo disposti a sopportarlo qualche errore in più. Quando entra la battuta riusciamo a fare qualche break importante. Chiaro che possiamo fare meglio anche tecnicamente magari quando il lancio non è perfetto. Ma queste sono cose tecniche su cui lavoriamo e non sempre riescono ma bisogna lasciarli tranquilli perchè poi quando riescono ci prendiamo dei break, portando via dei set".

Insomma punti incamerati e si guarda avanti insieme agli oltre 120 arrivati da Grottazzolina di sabato sera per seguire la squadra. Segno tangibile che l’unione di intenti tra la squadra e la città ma anche la tifoseria è solidissimo. Da domani la testa è tutta rivolata all’ultima gara casalinga della stagione con la voglia di chiedere al meglio e blindare un risultato che poteva sembrare incredibile almeno fino a qualche mese addietro.

Roberto Cruciani