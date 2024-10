Grottazzolina chiama i suoi. Abbonamenti ancora aperti

L’attesa per la sfida con la Sonepar Padova è sempre più alta in casa Yuasa Battery Grottazzolina visto che al PalaSavelli domenica arriva una di quelle squadre chiamate ad un campionato simile, almeno sulla carta, a quello dei ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi. Per questo e per la grande attenzione che c’è verso questa gara la società ha deciso non solo di aumentare le aperture dei botteghini del PalaSavelli ma anche di mantenere aperta la campagna abbonamenti. Almeno fino a domenica infatti ci sarà la possibilità di scegliere il proprio posto fidelizzandosi per l’intera stagione, per tutte le gare che mancano in casa e quindi vivere in prima fila una stagione che entrerà di diritto, anzi è già entrata, nella storia dello sport di Grottazzolina ma in generale dell’intero territorio. E’ già possibile acquistare i biglietti per la gara con Padova sul sito vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Sono però state decise, come annunciato, aperture straordinarie dei botteghini del PalaSavelli proprio per permettere a tutti coloro che vorranno di acquistare o l’abbonamento stagionale oppure il tagliando per la singola gara. Botteghini aperti nella gironata di sabato dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:30. Botteghini aperti anche nel giorno della gara: apertura domenicale al mattino dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, ovvero al fischio d’inizio del match contro Padova.

Se intorno alla squadra si lavora alacremente per abbracciare a Poto San Giorgio più tifosi possibili e renderli partecipi di questo sogno, all’interno della Yuasa il gruppo sta lavorando duramente anche per sopperire giocoforza alle assenze che la sorte ha portato in dote in casa Yuasa, parliamo dello schiacciatore Michele Fedrizzi e dell’opposto Dusan Petkovic. Assenze che in incidono su due elementi che sono partiti titolari e che erano due riferimenti del sestetto titolare. Al loro posto hanno trovato titolarità Tatarov in banda al posto di Fedrizzi già dalla trasferta di Modena mentre Cvanciger è stato mandato in campo dopo l’infortunio nel riscaldamento pre-Verona di Petkovic. Due giovani classe 2003 chiamati a mettere in campo la loro freschezza, la loro esuberanza e la loro voglia di mettersi in evidenza.

Roberto Cruciani