Grottazzolina, è scontro sui lavori

"Siamo alle solite, l’Amministrazione si vanta di progetti realizzati da altri". La critica arriva dal gruppo di minoranza ‘La Colomba’ composta dai consiglieri Ivana Pallottini, Tiziano Traini, Anna Screpanti e Giuseppe Eusebi, che mettono in evidenza lo stato di alcuni progetti a Grottazzolina. "Nei giorni scorsi è apparsa la notizia dell’imminente appalto per la ristrutturazione del Teatro Ermete Novelli – spiegano i consiglieri - e l’arrivo di risorse aggiuntive per tale scopo. Siamo molto felici che prendano il via i lavori per il Teatro. Il nuovo finanziamento di 500.000 euro va ad aggiungersi ai 614.000 euro lasciati in eredità dalla precedente Amministrazione (364.000 miglioramento strutturale e 250.000 adeguamento funzionale, finanziati dalla Regione). Il progetto ‘Teatro Moderno’ è stato fortemente sostenuto dall’Amministrazione Farina, e fortemente criticato dall’allora minoranza. Come al solito l’Amministrazione Antognozzi non ha perso occasione per appropriarsi dei meriti dell’opera, focalizzando l’attenzione sui finanziamenti aggiuntivi. Sono dimenticanze ricorrenti come già avvenuto per l’ascensore al Castello, i progetti ‘Riqualificazione dei centri storici’, ‘Itinerari di storia e piceno da vivere’, la rotatoria incrocio Vosciò Pescià (ex incrocio semaforico) che non sono opere frutto della sua Amministrazione". Da qui prende forma una considerazione di merito sullo stato attuale della comunità. "Tutto quello che oggi è Grottazzolina – continuano - dal Piano regolatore alla zona industriale, dal tessuto economico produttivo al recupero del Castello, è frutto delle strategie adottate nel tempo dalle Amministrazioni precedenti di centrosinistra e che oggi rappresentano il punto di forza di Grottazzolina. Di contro la progettualità espressa dall’Amministrazione Antognozzi presenta una visione limitata con un disinteressamento per il centro storico, basti pensare all’ex Albergo, alle Case popolari in piazza Marconi, la dimenticata discarica Montebello che pure sono stati cavalli di battaglia del Sindaco Antognozzi che si era candidato per risolverli. Rileviamo invece con profonda amarezza che il vecchio cimitero è stato cancellato portando via le tracce storiche di un’intera comunità. Ricordiamo il ‘passetto di piazza Bolzetta’, rimasto chiuso per buona pace dei cittadini. L’unica cosa a cambiare sono stati i debiti fuori bilancio per scelte che definire garibaldine è veramente poco".

a.c.