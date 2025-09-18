Grottazzolina festeggia Carlotta Cambi

Una giornata speciale per Grottazzolina e la Yuasa Battery Grottazzolina che hanno accolto a braccia aperte Carlotta Cambi, neo campionessa del Mondo di Volley Femminile con la nazionale di Julio Velasco e grandissima protagonista anche in campo. Lei palleggiatrice di ruolo ha accostato da quest’anno il suo nome a quello della Yuasa dove, proprio da questa stagione gioca Marco Falaschi che con Carlotta non condivide solo il ruolo (anche lui regista) ma anche molto altro essendo compagni nella vita.

Carlotta proprio in questi giorni sta vivendo qualche giorno di relax nel nostro territorio ed ha visitato per la prima volta Grottazzolina ricevendo un omaggio dall’amministrazione comunale presso la sala consiliare e un caloroso benvenuto da parte della cittadina. Onori di casa fatti dal primo cittadino Antognozzi ma anche dai rappresentanti della Yuasa partendo dal presidente Rossano Romiti. Oltre a lui anche coach Massimiliano Ortenzi.

"Avere qui Carlotta è molto importante per la nostra comunità – ha affermato coach Massimiliano Ortenzi – parliamo di un’atleta che è un esempio di come si sta in squadra. Il ruolo che hai svolto nel Mondiale è difficilissimo e contiamo di averla molto presto ospite anche a bordo campo a seguire le nostre gare".

Sulla medesima falsariga le parole del presidente Romiti che ha sottolineato "come la presenza di Carlotta sia importante per il movimento e come il settore femminile, anche nel nostro settore giovanile, abbiamo avuto un notevole sviluppo ed incremento di iscrizioni". Sorpresa da una simile accoglienza ma anche piuttosto emozionata la stessa Carlotta Cambi. "Grottazzolina è una piccola realtà come Pinerolo, un centro piccolo come questo, che mi ha permesso pallavolisticamente di raggiungere la nazionale. So come si vive lo sport e il volley in questi piccoli centri ed essere qui, ricevere questi attestati è veramente molto bello".

Non sono mancati i rappresentanti del tifo organizzato de Gli Skapigliati che hanno incontrato Carlotta, chiesto autografi e selfie in uno splendido abbraccio collettivo. Intanto la Yuasa Battery continua la sua preparazione e si prepara al primo test stagionale, quello di sabato 20 settembre alle 17.30 al PalaSavelli con il primo allenamento congiunto che vedrà gli uomini di coach Massimiliano Ortenzi incrociare il proprio cammino con la Virtus Volley Fano che sarà protagonista nella prossima stagione ancora nel campionato di A2.

