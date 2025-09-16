Grottazzolina festeggia la campionessa Carlotta Cambi

Oggi sarà una giornata di festa per Grottazzolina che festeggerà una fresca campionessa del mondo. Si tratta di Carlotta Cambi, palleggiatrice della Nazionale italiana di Julio Velasco e reduce dal Mondiale vinto con le azzurre di Julio Velasco, tra l’altro da protagonista. Carlotta non è a Grottazzolina per impegni sportivi, ma per qualcosa di più personale in quanto ha scelto di trascorrere qualche giorno di meritato riposo accanto al suo compagno di vita Marco Falaschi, anche lui alzatore, in forza da quest’anno alla Yuasa Battery Grottazzolina. Una visita privata che ha acceso i riflettori di tutto l’ambiente di Grottazzolina sulla grande opportunità di avere una campionessa mondiale a Grotta.

Si è mosso il sindaco Alberto Antognozzi, che per oggi, alle 19.30, ha organizzato un ricevimento in Municipio, invitando Carlotta Cambi, Marco Falaschi e la dirigenza della Yuasa Battery a partecipare a un incontro istituzionale, ma soprattutto umano, con tutta la comunità. "Carlotta è un esempio per i giovani e un orgoglio per lo sport italiano. Per noi è un onore averla qui, anche solo per qualche giorno. Doveroso tributarle un riconoscimento", ha dichiarato il sindaco Antognozzi.

Una cerimonia semplice breve ma molto intensa, un momento di celebrazione pubblica che rappresenta il cuore autentico di una comunità che ama la pallavolo e ne riconosce i valori. La dedizione, il sacrificio, la determinazione e quella passione che rende ogni punto conquistato in campo un traguardo condiviso anche da chi guarda dagli spalti. Carlotta non è solo una palleggiatrice di talento ma molto di più: 29 anni in forza al Novara, ha già vinto tutto ciò che si può vincere a livello di club ovvero scudetto, Supercoppa Italiana, Coppa CEV. Anche con la maglia azzurra ha scritto pagine indimenticabili.

In due anni ha messo in fila oro olimpico a Parigi 2024, doppia vittoria in Nations League (prima a Bangkok 2024, poi a Lodz 2025) e, solo pochi giorni fa, ha coronato il sogno più grande: il titolo mondiale, conquistato in Thailandia con una Nazionale capace di incantare il mondo intero sotto la guida esperta di Julio Velasco. E la sua grandezza la mostra anche nell’umiltà visto che una campionessa del mondo che sceglie la tranquillità dei colli fermani per rigenerarsi, in una terra dove la pallavolo non è solo sport, ma cultura, identità, passione. Insomma un’altra bella pagina che la Yuasa potrà andare a scrivere nelle prossime ore.

Roberto Cruciani