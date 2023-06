Grottazzolina, il sindaco: "La mensa? Servizio conforme al contratto"

Il servizio mensa della scuola dell’Infanzia di Grottazzolina è perfettamente conforme al contratto, l’amministrazione continuerà a vigilare sulla qualità degli alimenti. Pensieri che il sindaco Alberto Antognozzi ha rimarcato con forza replicando alle considerazioni sollevate su queste pagine dal gruppo di minoranza. "Da tempo avevo deciso di non rispondere alle sterili polemiche della minoranza – precisa Alberto Antognozzi - questa volta però non posso esimermi, non tanto per difendere l’operato dell’Amministrazione ma soprattutto per tutelare l’immagine della scuola dell’Infanzia, un gioiello del nostro paese, che per il prossimo anno ha fatto registrare il record d’iscrizioni all’interno dell’Isc, anche da fuori comune, a testimonianza della bontà del corpo docente, della struttura e dei servizi forniti, compresa la mensa. Per essere subito chiari. Nessun prodotto surgelato straniero è stato mai servito ai nostri bambini e mai nessun prodotto fuori da quanto previsto dal capitolato d’appalto. Le confezioni di ortaggi surgelati fotografate, consegnate erroneamente dal fornitore, erano predisposte per essere restituire. La qualità dei pasti consumati da chi ha fatto il sopralluogo di controllo in due occasioni è stata definita ‘Ottima’ e conforme al menù". Queste le precisazioni del primo cittadino che continua a difendere la qualità del servizio. "Sulla bontà del servizio mensa della scuola dell’Infanzia – conclude Antognozzi – parlano i fatti: in 4 anni nessun reclamo ne scritto ne verbale è mai arrivato all’Amministrazione o all’Isc. Fra le altre cosi il gruppo di minoranza, ha contestato il menù, predisposto da un nutrizionista professionista specializzato e validato dall’Asur. I genitori possono stare tranquilli che la nostra attenzione è massima, e continueremo ad essere pronti ad accogliere suggerimenti utili a migliorare le nostre scuole".

a. c.