Grottazzolina investe nella sicurezza

Potenziamento dei sistemi di video sorveglianza del paese, un investimento che l’Amministrazione di Grottazzolina ha fortemente voluto attingendo all’avanzo di gestione del 2022 per migliorare il controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza alle famiglie. Come annunciato dal sindaco Alberto Antognozzi, i lavori sono iniziati da alcuni giorni e prevedono un investimento complessivo di 50.000 euro che sarà terminato entro i primi di aprile. "Saranno istallate 16 nuove telecamere di cui 9 tipo Ocr per il rilevamento delle targhe e 7 di contesto – spiega Antognozzi -. Il posizionamento delle nuove telecamere è stato deciso in accordo con le forze dell’ordine, tenendo conto delle 23 telecamere già attive per ottenere un controllo più capillare del territorio. A lavoro ultimato avremo all’interno del comune di Grottazzolina un totale di 39 telecamere di cui 14 Ocr e 25 di contesto. I luoghi scelti sono di natura strategica: incroci e vincoli stradali importanti, ma anche luoghi pubblici come scuole, parchi e aree di ritrovo. Ci sarà inoltre la possibilità di collegare il sistema con le forze dell’ordine e consentire ‘alert’ praticamente in tempo reale. Bisogna tutti essere consapevoli che questo importante investimento non comporterà la scomparsa di certi fenomeni predatori che si sono verificati, ma certamente darà alle forze dell’ordine maggiori e migliori strumenti per agire più efficacemente sulla prevenzione, il controllo e la repressione di tali fenomeni".

Contestualmente all’istallazione dei nuovi sistemi di video sorveglianza, l’Amministrazione ha stanziato ulteriori 150.000 euro per il potenziamento della pubblica illuminazione e 315.000 euro per la manutenzione delle strade. "Nel caso della pubblica illuminazione sono risorse interne – continua Atognozzi – e prevedono l’installazione di 85 nuovi punti luce di ultima generazione a risparmio energetico per andare a coprire tratti di strada e contrade che ancora non sono servite: Passo di Colle, Fico Bianco, via Belmontese, parco di via Aldo Moro e via Togliatti. I lavori inizieranno a breve e saranno eseguiti in primavera. Per le strade abbiamo ottenuto un finanziamento della Regione Marche a fondo perduto di 315.000 euro destinato alla sicurezza stradale. In queste caso gli interventi prevedono il prolungamento dei marciapiedi nelle zone residenziali ancora scoperte e interventi manutentivi per migliorare la sicurezza".

Alessio Carassai