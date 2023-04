Grottazzolina, nuovi impianti sportivi pronti per l’estate

Fra lavori di riqualificazione e lo scioglimento definitivo di contenziosi, gli impianti sportivi di Grottazzolina entro l’estate torneranno a nuova vita. E’ stato il sindaco Alberto Antognozzi a comunicare alcune novità che interesseranno i due principali impianti sportivi destinati al calcio e non solo sul territorio grottese. Nel primo caso un contenzioso che risale a qualche anno fa che aveva portato una società sportiva del paese che da anni gestiva l’impianto ‘Picchi’, a fare ricorso contro il Comune in seguito ad un bando che aveva concesso l’uso dello stesso ad un’altra società del paese. "Dopo il Tar anche il Consiglio Stato – spiega Antognozzi - con sentenza pubblicata mercoledì, ha respinto su tutti i punti il ricorso avanzato dalla Polisportiva Grottese sull’affidamento della gestione del campo sportivo ‘Picchi’. Si tratta del massimo organo giurisdizionale amministrativo che ha confermando in pieno e definitivamente la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e dell’Ufficio tecnico". Altre novità interessanti riguardano l’impianto sportivo ‘Valenti’ che verrà completamente riqualificato. "Stanno proseguendo i lavori di riqualificazione del campo sportivo Valenti – continua –. Grazie al bando nazionale ‘Sport e Periferie’, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 629.000 euro a cui abbiamo aggiunto 120.000 euro attraverso un mutuo del credito sportivo. L’intervento prevede il rifacimento di tutto il sottofondo del terreno di gioco che non drenava più acqua, inoltre è prevista la sistemazione di un tappeto in erba sintetica di ultima generazione. Nello stesso intervento è previsto anche il rifacimento degli spogliatoi".

Alessio Carassai