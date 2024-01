Grottazzolina ospiterà il campionato italiano a squadre di boccette

Il Comune di Grottazzolina grazie all’impegno della società sportiva ‘Azzolino’ e il patrocinio della Fsbb (Federazione italiana sport biliardo e bowling), è pronto ad ospitare il Campionato italiano a squadre di prima categoria specialità boccette. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati di questa disciplina, numerosi nel Fermano, che premia anche la storia della Csb ‘Azzolino’ società che proprio lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni della fondazione, dedicato alla specialità delle boccette che richiamerà i migliori specialità praticamente da tutta Italia. Le iscrizioni sono state aperte lunedì 8 gennaio e sono state chiuse proprio ieri sera, le gare prenderanno il via domani 13 gennaio alle 14 e si concluderanno domenica 14 gennaio presso la bocciofila di Grottazzolina sita in via Fonte Rotta e presso la sala John Lennon, per concludersi al pomeriggio con la cerimonia di premiazione. Per rendere più agevole la permanenza di atleti e visitatori, è stato allestito un servizio di ristorazione (per info 0734-631400). Il nuovo anno inizia all’insegna dello sport per la comunità di Grottazzolina, specie per le boccette, infatti, nel 2023 la Csb ‘Azzolino’ ha raccolto importanti risultati a livello nazionale fra cui: il Campionato regionale di A1, premio di coppia a Daniele Fratini e Gianluca Principi; la medaglia d’oro in singolo a Roberto Bilancini; il titolo di campioni della Coppa Marche 2022-23; il secondo posto nella Supercoppa; il Campionato di serie A provinciale e la vittoria nel Torneo dei Comuni.

a.c.