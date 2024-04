Grottazzolina per l’ambiente: raggiunto l’80,7% nella differenziata

Lo scorso anno la comunità di Grottazzolina ha raggiunto l’80,7% di raccolta differenziata. Il risultato è stato annunciato con un certo entusiasmo dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Antognozzi, che va ad incrementare l’ottimo risultato raccolto nel 2022 con l’80%. "Un risultato che ci pone ai primissimi posti della Regione Marche e al secondo posto nella nostra provincia – commenta in una nota l’Amministrazione - che ci rende orgogliosi e del quale va dato merito a tutti i cittadini che scrupolosamente seguono le regole di differenziazione dei rifiuti e di conferimento. Quest’Amministrazione ha voluto fortemente l’estensione del servizio porta a porta in ogni zona del territorio, anche in quelle rurali, eliminando completamente le isole ecologiche, spesso luogo di abbandono indiscriminato di immondizia anche da fuori paese. Saltuariamente qualche fenomeno di abbandono di rifiuti lungo strade e scarpate purtroppo ancora si verifica, ma sono fenomeni in diminuzione e in alcuni casi siamo riusciti a sanzionarli". Da qui l’invito a proseguire sulla strada intrapresa. "Una corretta e responsabile gestione dei rifiuti – conclude l’Amministrazione - è presupposto essenziale per avere un ambiente più pulito, a beneficio di tutta la comunità. Un importante aiuto arriva dalle Case dell’Acqua, installate a Grottazzolina da fine 2020, grazie alle quali abbiamo risparmiato l’uso e lo smaltimento di centinaia di migliaia di bottiglie di plastica. Con l’impegno di tutti, possiamo fare ancora meglio".