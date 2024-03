Grottazzolina soffre ma reagisce. Santa Croce ko al tie break

Yuasa Grottazzolina

3

Kemas Santa Croce

2

YUASA BATTERY : Cubito 8, Vecchi 13, Lusetti 2, Canella, Mattei 11, Nielsen 18, Bellomo, Ferraguti 1, Mitkov, Romiti A., Fedrizzi 15, Marchiani, Romiti R. (L), Foresi, Marchisio (L), Cattaneo. All. Ortenzi

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini (L), Coscione 3, Cargioli 9, Lawrence, Loreti (L), Brucini 4, Petratti, Russo 5, Gatto 13, Giannini, Allik 19, Mati 10, Matteini, Colli 12. All. Bulleri

Arbitri: Merli, Lentini

Note – Parziali: 29-31, 12-25, 25-21, 25-19, 15-11. Battute sbagliate Grottazzolina: 22; Aces: 7, Muri: 2. Battute sbagliate Santa Croce: 20; Aces: 5; Muri: 10.

Partenza sprint per i biancorossi. I Lupi gestiscono bene la fase di ricezione e sideout. I locali provano Lusetti in battuta ma sul contrattacco Coscione trova una magia e Cargioli chiude. 29-30. Chiude il set Gatto, portando i Lupi in vantaggio. Nel secondo set il coach di casa, Ortenzi, sceglie Mitkov da opposto in sostituzione di Nielsen, e Lusetti per Marchiani. Kemas Lamipel con lo stesso "6+1". Il set-point lo guadagna Allik con un bel diagonale e lo stesso schiacciatore estone, portatosi in battuta, trova l’ace che chiude tutto. 12-25, 0-2. Nel terzo parziale due allenatori continuano a provare soluzioni. Fedrizzi guadagna il primo set-point ma Allik annulla, 24-21. Chiude proprio Fedrizzi con un astuto pallonetto. 25-21. 1-2. Nel quarto set la Yuasa Battery vola via, 22-17 con un "gancio" di Mattei. Nielsen trova il set-point e poi chiude da posto due. Tie-break. Sul 10-6 è Mati a ottenere il sideout ma la Kemas Lamipel non ne ha più e il set scivola via: un’invasione di Cargioli chiude le ostilità.