Grottazzolina strizza l’occhio alla Cina

Visita delle istituzioni all’azienda alimentare Itaci di Grottazzolina, arriva il Prefetto della Provincia di Fermo Edoardo D’Alascio, l’Ambasciatore della Repubblica popolare di Cina in Italia Jia Guide, accompagnato dal console generale e dal sindaco Alberto Antognozzi. L’incontro che si è svolto lunedì pomeriggio, è partito dalla sala consiliare di Grottazzolina, cove c’è stata un saluto ufficiale delle autorità, uno scambio di cortesie e un confronto sulla realtà produttiva del territorio, facendo un riferimento alla ditta Itaci, azienda alimentare di proprietà cinese che ormai da anni lavora ed è integrata nel territorio Fermano. Anzi qualche anno fa la Itaci ha acquistato anche altri stabilimenti nel territorio con l’intento di ampliare la sua produzione per rispondere alle nuove richieste del marcato.

"La Itaci è una grande realtà produttiva di Grottazzolina – spiega il sindaco Alberto Antognozzi – integrata ormai da decenni nel territorio che oggi conta circa un centinaio di dipendenti, fra cui cinesi, italiani e altre etnie ma oltre il 60% sono tutti residenti in zona e quindi aiuta a creare lavoro e indotto per le famiglie della zona. Un’impresa giovane, dinamica, organizzata, con progetti ambiziosi. Cresciuta molto in questi anni, l’azienda sta continuando ad investire in particolare su Grottazzolina, senza dimenticare il supporto ad alcune delle nostre associazioni sportive. Per noi è stato motivo di estremo piacere ricevere in municipio l’Ambasciatore della Repubblica di Cina Guide e il nostro Prefetto D’Alascio. Il fatto che il più alto rappresentante diplomatico della Cina in Italia, il paese più popoloso al mondo (insieme all’India), la seconda potenza economica mondiale, uno dei partner commerciali più importanti per l’Italia, abbia visitato Grottazzolina, oltre ad essere un momento storico per la nostra città, ci rende orgogliosi e conferma la nostra vitalità e la nostra centralità nel territorio". La visita è poi proseguita all’interno della azienda Itaci, sita nella zona artigianale di Grottazzolina, a cui si è aggiunto anche il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi per testimoniare la vicinanza del territorio, dove gli ospiti hanno potuto incontrare dirigenti e maestranze dell’azienda oltre a conoscere più dettagliatamente l’assetto societario e la produzione di un’azienda che vende i suoi prodotti in tutta Italia e all’estero, il tutto partendo da materie prime locali.

Alessio Carassai