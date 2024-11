Grottazzolina tiene testa ai giganti. Passa Trento, ma che partita

yuasa battery

1

itas trentino

3

YUASA BATTERY: Zhukouski 4, Antonov 12, Cubito, Vecchi, Demyanenko 7, Mattei, Comparoni 6, Petkovic (L2), Fedrizzi, Marchiani 1, Cvanciger 16, Tatarov 9, Schalk, Marchisio (L1) All. Ortenzi

ITAS TRENTINO: Bristot, Pesaresi, Kozamernik 2, Michieletto 25, Sbertoli 3, Pellacani, Garcia Fernandez, Rychlicki 12, Magalini 15, Laurenzano (L1), Lavia, Bartha, Resende 10, Acquaroni Al. Soli

Arbitri: Cappella - Curto

Parziali: 25-22 (29’), 18-25 (29’), 21-25 (30’), 23-25 (32’)

Vince l’Itas Trentino in quattro set ma la Yuasa esce a testa altissima e forse ancor di più. Un’atmosfera unica al PalaGrotta per un match intenso e meraviglioso che ha visto la Yuasa battery giocarsela alla pari davanti a 2.038 spettatori contro i Campioni D’Europa di Trento. E ci è voluto un Michieletto formato mondiale con 25 punti (60% in attacco) a trascinare l’Itas al successo in quattro set contro una Yuasa strepitosa per intensità e voglia di giocarsela contro questi campioni, sfiorando anche l’impresa del tie-break per un soffio. Ancora out Fedrizzi e Petkovic per la Yuasa, Lavia in panchina non al meglio per Trento. Yuasa che inizia senza paura e senza braccino ma con la voglia di stupire e spinge subito tanto da costringere Soli al time out sull’11-8 per Grotta. Itas che inizia a carburare e capace di riavvicinarsi sul 18-16 con il punto di prima intenzione di Michieletto.

Ma Grotta è decisamente in palla soprattutto con Antonov (80% in attacco e 6 punti nel set) e continua a macinare a ritmo altissimo, ricacciando indietro Trento e chiudendo 25-21 il primo set. Si riparte con la Yuasa ancora in palla e a spingere ma Michieletto e compagni prendono fiducia al servizio dove scavano il solco con un paio di variazioni importanti. Grotta in campo c’è e se la gioca con Tatarov e Antonov a spingere in attacco ma Trento trova coontinuità e allunga 14-19. E’ dai nove metri che Trento traccia il solco decisivo che vale il 18-25 finale. Ritmo alto per Trento nel terzo parziale sulla scsa del secondo con Ortenzi che ferma tutto sull’8-12.

Un vantaggio che sostanzialmente l’Itas riesce a portare con se anche nel finale del parziale nonostante Grotta non molli mai di un centimetro in ogni fondamentale con il parziale che si chiude 21-25 sull’errore al servizio di Tatarov. Quarto set ancora molto intenso con la parità scivola fino a quota 11 prima che Michieletto con un buon turno al servizio, metta la freccia e Trento è pronta ad allungare sul 12-16 on Ortenzi che chiama il time-out. La Yuasa prova a restare agganciata e accorcia sul 17-19 con Tatarov e Soli chiama subito time out. Dopo il 20 è una battaglia punto punto, con Grotta che ha anche sul 23-24 l’occasione per portarla ai vantaggi ma poi chiude Trento 23-25.

Roberto Cruciani