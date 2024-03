Grottazzolina vince la battaglia a Pineto. Partita da urlo decisa soltanto al tie-break

ABBA

2

YUASA BATTERY

3

(22-25, 25-13, 20-25, 25-23, 13-15)

ABBA : Santangelo 23, Mignano, Pesare ne, Sorgente, Jeroncic 4, Frac 1, Basso 4, Di Silvestre 14, Paris 4, Nikacevic 9, Loglisci 1, Panciocco 12, Mastfi ne, Marolla ne. All. Douglas Silva

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito ne, Vecchi 1, Lusetti, Canella 13, Mattei 8, Nielsen 32, Ferraguti ne, Mitkov, Romiti, Fedrizzi 10, Marchiani 2, Marchisio, Cattaneo 7. All. Ortenzi

Arbitri: Selmi e Clemente

Prova sontuosa della Yuasa Battery Grottazzolina che con determinazione e carattere riesce a vincere la sfida sul campo di Pineto. Il primo set comincia all’insegna dell’equilibrio e sono i padroni di casa per prima a rompere il ghiaccio trovando con Santangelo il primo mini allungo sul punteggio di 5-3. La Yuasa Battery sembra aver bisogno di un po’ di tempo per carburare, ci mette un po’ a trovare il ritmo del match ma con il passare dei minuti comincia ad alzare l’intensità con l’errore in attacco di Di Silvestre che vale anche il primo allungo sul 14-17. L’Abba prova a reagire immediatamente ma Grottazzolina nel finale si affida ai suoi uomini migliori e chiude la contesa sul 22-25. Nel secondo set però la situazione cambia, Pineto prende il totale controllo del match mentre i marchigiani sembrano sparire, dopo un inizio equilibrato la squadra di casa vola via sul 10-5. La reazione dei ragazzi di Ortenzi non arriva. Troppi errori per la formazione marchigiana che sembra lasciarsi scappare via il set senza neanche riuscire a opporre una vera e propria reazione. Pineto non si lascia pregare e chiude sul 25-13.

Nel terzo set Grottazzolina capisce che è il momento di darsi una svegliata e dopo una prima fase in cui le due squadre si rispondono colpo su colpo è Nielsen a salire in cattedra. Grottazzolina mette a segno il primo parziale del set, Pineto con grande determinazione prova a rientrare ma nei momenti decisivi stavolta i ragazzi di Ortenzi non commettono errori e riescono a chiudere sul 20-25. Ma si tratta di un match da ’ottovolante’ e l’inerzia cambia ancora nel quarto set. I ragazzi di Douglas Silva costruiscono un piccolo margine da difendere aiutati dall’errore di Mattei (19-17). Il match torna in equilibrio sul 23-22 ma è un muro di Paris ad aprire la strada verso il tiebreak (25-23). Il quinto set è una vera e propria battaglia con Pineto che per un paio di volte sembra avere la possibilità di riuscire a chiuderla ma alla fine a festeggiare è Grottazzolina.