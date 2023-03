Gruppo di lavoro per le emergenze Firmato l’accordo tra associazioni

Nell’incontro ’Il ruolo delle pro loco marchigiane nel supporto delle emergenze’ è stato illustrato il gemellaggio tra Protezione Civile, gruppo sisma, Pro Loco regionale Unpli e la protezione civile albanese, al fine di prevenire e offrire aiuto tempestivo in casi di emergenza. L’accordo è stato simbolicamente firmato ieri dal sindaco di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il presidente dell’Unpli Marche Marco Silla e dal direttore delle sedi operative della protezione civile albanese Nevi Mucaj. La presentazione del gruppo di lavoro regionale è avvenuta al polo culturale Gigli di Porto Sant’Elpidio, una delle città simbolo delle azioni di volontariato del territorio. Il sindaco Franchellucci, nel sottolineare l’importanza di questa convenzione, ha ricordato alcuni dei momenti in cui il volontariato è stato fondamentale per le comunità in difficoltà. "Nel 2016 gli sfollati del sisma – spiega – furono accolti qui in piazza con gazebo e subito il sistema di associazioni e ristoratori si adoperò per dare sostegno diretto. Un’attività che mostrò la capacità di attivarsi con adeguatezza, dunque non posso che essere felice di avere Porto Sant’Elpidio come base logistica".

Il presidente Silla ha definito il gemellaggio "unione degli intenti delle varie anime. L’emergenza necessita di aiuto immediato, lavorare insieme ottimizzerà i tempi, le risorse e le forze". Fondamentale l’apporto che la Regione Marche ha dato al progetto, come sottolineato dai consiglieri Andrea Putzu e Marco Marinangeli: "Bisogna dare linfa a questo mondo che non chiede mai ma che è sempre in prima linea, soprattutto nei piccoli comuni la Pro Loco gioca un ruolo fondamentale e per questo abbiamo stanziato dei fondi. L’augurio è che anche altre regioni siano spronate a fare lo stesso".

Le sedi operative saranno a Porto San Giorgio, mentre il polo logistico a Porto Sant’Elpidio, nella sede della protezione civile. Le strutture formative sorgono in zone colpite da calamità, tra le quali Arquata del Tronto, in cui il coordinatore Francesco Lusek ha anticipato che verranno organizzate numerose iniziative. Al network organizzativo formatosi hanno aderito anche protezioni civili internazionali, infatti alcuni siti sono attivi in Ucraina e in Albania. In rappresentanza delle sedi albanesi, il direttore Nevi Mucaj ha raccontato la sua esperienza: "Sono emigrato qui e subito ho vissuto questo spirito di comunità, grazie a quanto appreso è stato possibile collaborare con voi e far sorgere sedi con oltre 480 volontari in Albania: oggi partner della comunità europea della protezione civile".

Nadir Tomassetti