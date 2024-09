Guai per Senzacqua, la minoranza attacca

L’agenzia delle entrate, riscossione di Vicenza, ha sottoposto a pignoramento l’indennità del vice sindaco, Fabio Senzacqua, a garanzia di un credito fiscale consolidato dell’erario di 1.176.303 euro. Una notizia bomba che mette in seria difficoltà il sindaco Valerio Vesprini e che pur non ravvisandovi il compimento di reati pone ugualmente non pochi interrogativi. La notizia-bomba è stata sganciata ieri pomeriggio dai consiglieri comunali di minoranza in una conferenza stampa da loro indetta per far sapere di aver inoltrato sulla vicenda del vice sindaco un’interrogazione al primo cittadino. Una notizia, certo, ma non un vero e proprio scoop dato che a Porto San Giorgio era già nella bocca di tutti e si aspettava solo di avere conferme a livello di ufficialità.

Con l’interrogazione, dal sindaco vogliono sapere: "se ritiene del tutto inopportuna e inappropriata la posizione del vice sindaco, quale rappresentante di un ente pubblico e debitore di un ente statale soprattutto considerata l’entità rilevante del debito maturato". Non chiedono al momento provvedimenti, tipo il ritiro all’interessato delle deleghe assessorili e della carica di vicesindaco, cosa del resto impensabile da conseguire se si considera che il sindaco ha nel suo vice il più importante e maggiore dei collaboratori, a cui riconosce di essere il vero motore dell’attività amministrativa. Lasciano però capire i consiglieri in questione che le condizioni e l’opportunità per dare un segnale di discontinuità ci sarebbero tutte ad evitare che l’amministrazione comunale ne resti coinvolta perdendone in prestigio e credibilità.

Per rafforzare questo concetto i firmatari chiedono "se non ritiene doveroso chiedere conto all’interessato della natura di tale debito dandone adeguata e tempestiva comunicazione al Consiglio comunale". Da ultimo, dopo aver chiarito di essere venuti a conoscenza dell’iniziativa dell’Agenzia delle entrate mediante l’accesso agli atti domandano se ritiene che questa situazione di siffatta rilevanza sia coerente con la revoca del precedente vice sindaco o possa invece incrinare la credibilità di questa amministrazione. I consiglieri comunali sottoscrittori l’interrogazione: Nicola Loira, Catia Ciabattoni, Christian De Luna, Elisabetta Baldassarri, Emiliano Agostini. Nella conferenza stampa vengono rese note altre interrogazioni con cui si prendono in esame tutti i maggiori problemi della città, tra i quali il porto, l’ex cinema Excelsior, la pubblica illuminazione, gli impianti sportivi, il ruolo della dottoressa Serafina Camastra nella sgds.

Silvio Sebastiani