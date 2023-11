Gualtieri: "Impianti sportivi, case per dieci famiglie e il progetto per l’asilo"

MONSAMPIETRO M.

Sport, scuola e sociale a beneficio della comunità presente e futura. Questo l’obiettivo che l’Amministrazione comunale di Monsampietro Morico guidata dal sindaco Romina Gualtieri, persegue con concreta determinazione. A dare senso alle parole, i fatti con oltre due milioni di investimento in opere pubbliche prossime alla conclusione dei lavori. A Monsampietro Morico è quasi terminata la realizzazione del campo di calcetto progettato in efficentamento energetico e innovativi sistemi per la massima fruibilità e sicurezza del campo, sorto nell’area di impianti sportivi dove la stessa amministrazione aveva realizzato il campo da tennis. Sport a servizio della comunità si unisce all’offerta di nuove case di edilizia residenziale pubblica, pronte ad ospitare più di dieci famiglie. I nuovi appartamenti sono stati realizzati a Sant’Elpidio Morico, da due strutture diverse. Si tratta di una palazzina ex novo sorta dalla demolizione di una vecchia scuola su progetto regionale ‘Verde sicuro e sociale’ e della ristrutturazione della vecchia sede del Comune situata a ridosso della piazza di Sant’Elpidio Morico. L’iter di ricostruzione post sisma e la fattività dell’Amministrazione verso la riqualificazione, sicurezza e benessere della comunità, annovera anche la realizzazione del grande centro di accoglienza di Protezione civile e maxi polo funzionale (sorto a Sant’Elpidio) progettato per offrire servizi di accoglienza emergenziale, aggregazione per la popolazione che va dalla fascia di età giovanile a quella anziana e disabile. Accanto ai cantieri prossimi alla chiusura, il progetto di realizzazione dell’asilo nido che sorgerà nella nuova zona urbana in via Rivo. "Il nostro obiettivo è sempre stato creare benessere per ‘la persona’ – dice il sindaco –. Dire ‘famiglia’ vuol dire bambini, ragazzi, giovani coppie e anziani, che tradotto vuol dire scuola, sport e socialità".

Paola Pieragostini