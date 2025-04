Guardia costiera alla ’Run4hope’. Di corsa nel segno della solidarietà

La Guardia Costiera sangiorgese in prima linea alla ’Run4Hope’. Infatti le donne e gli uomini della Guardia Costiera sono stati presenti alla Manifestazione podistica non competitiva ’Run4Hope’, concorrendo, uniti nel segno della solidarietà, assieme ai cittadini, alle Associazioni e rappresentanti delle Istituzioni locali. La manifestazione, patrocinata dal Comado Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ricade nel quadro delle iniziative promosse per festeggiare l’anniversario dei 160 anni dell’istituzione del Corpo.

"La partecipazione alla Run4Hope ha rappresentato un’occasione significativa per la Guardia Costiera di Porto San Giorgio; ha consentito di rafforzare il nostro legame con la Comunità, così da condividerne i valori di impegno, dedizione e spirito di servizio, principi che da 160 anni contraddistinguono l’operato delle Capitanerie di porto a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, della protezione dell’ambiente marino e della filiera della pesca", ha dichiarato il Comandante Angelo Picone.