Guardia costiera Esercitazione anti incendio

Si è svolta ieri nel porto turistico la periodica esercitazione antincendio, coordinata dal locale ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera che ha visto coinvolti personale e mezzi dei vigili del fuoco di Fermo, della Croce Azzurra, della protezione civile comunale e del Marina di Porto San Giorgio al fine di testare i piani operativi di tutti i soggetti partecipanti così da ottimizzare la risposta di intervento delle squadre di soccorso. Nello scenario dell’emergenza che nella sua complessità ha chiesto anche l’intervento della motovedetta costiera ’veloce’ CP727 è stato simulato un incendio allo scafo di un’unità da diporto ormeggiata nei pressi del distributore di carburante con a bordo due malcapitati di cui uno ferito in maniera grave a causa delle ustioni riportate. Contestualmente è stata prevista l’avaria al motore di un’imbarcazione vicina che, non riuscendo a spostarsi autonomamente è stata messa in sicurezza nella motovedetta attraverso determinate procedure e manovre così da impedire il propagarsi delle fiamme.