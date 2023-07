Guardia Medica Turistica, attività a Fermo dal 22 luglio al 20 agosto

Bisognerà attendere il 22 luglio per vedere attivato il servizio della Guardia medica turistica che, anche quest’anno, la Ast di Fermo ha voluto predisporre. Un servizio che sarà attivo fino al 20 agosto (compreso), e dunque giusto per un mese, a copertura del periodo in cui la stagione estiva fa registrare flussi turistici più consistenti lungo la costa. Sarà possibile rivolgersi alla Guardia medica turistica nei soliti due punti di riferimento: a Porto San Giorgio presso il presidio territoriale, mentre a Porto Sant’Elpidio sarà ospitato presso la sede della Croce Verde. Il servizio è assicurato tutti i giorni, dalle 9 alle 13 presso la Croce Verde (via del Palo) e dalle 15 alle 19 a Porto San Giorgio (via Leonardo da Vinci). Per i residenti nelle Marche il servizio è gratuito, mentre per non residenti e turisti provenienti da fuori regione, è a pagamento e prevede la possibilità di ricevere visite, prestazioni ambulatoriali (al costo di 20 euro) o visite domiciliari (35 euro). Chi dovesse averne bisogno può anche rivolgersi ai medici di base e a pediatri di libera scelta, nelle ore di loro attività (gli elenchi sono disponibili negli uffici anagrafe sanitaria di Fermo e Porto Sant’Elpidio, ma è possibile avere informazioni chiamando lo 0734 625111). In questo caso, gli utenti pagheranno il servizio secondo le tariffe previste per le ‘visite occasionali’ domiciliari e ambulatoriali, stabilite dagli accordi collettivi nazionali vigenti.