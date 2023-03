"Guardiamo la città con l’occhio dei giovani"

"Per la prima volta nella mia esperienza mi sono confrontata con dei ragazzi, dai 18 ai 30 anni, i quali hanno manifestato da subito un grandissimo interesse verso la nostra e loro città" sono parole pronunciate ieri dall’assessore alle politiche giovanili, Carlotta Lanciotti, nel presentare la consulta dei giovani, dichiarandosi onorata ed orgogliosa di poterlo farlo". Il nuovo organismo si compone di una cinquantina di giovani che hanno già costituito un direttivo di 10 membri ed eletto presidente Federico Basili, vice presidente Benedetta Bicciré e segretario Giorgio Valentini: "Con i ragazzi - ha proseguito l’assessore – abbiamo avuto subito uno scambio di idee per quanto riguarda la proposizione di eventi già per questa estate, per cui abbiamo riservato loro un piccolo capitolo di bilancio. Abbiamo trattato anche tematiche di rilievo sociale e culturale". Ha quindi assicurato i ragazzi che avranno sempre il sostegno suo, dell’amministrazione e dei consiglieri comunali, a partire da Emanuele Morese. Dopo l’assessore ha preso la parola quest’ultimo: "I ringraziamenti per la composizione della consulta non si debbono a me, bensì all’assessore Lanciotti, che si è data molto da fare per realizzare questa iniziativa che era tra i primi punti del programma elettorale e non è un caso che riguarda i giovani, la partecipazione, ma anche la responsabilità perché la consulta è anche un organo consultivo propositivo nell’organizzazione della macchina amministrativa".

I ragazzi intervenuti, a cominciare dal presidente Basili, concordi nel voler coinvolgere i giovani sangiorgesi, i centri sportivi, le associazioni per fare da trait d’union tra l’amministrazione e le nuove generazioni. La chiosa è del sindaco Valerio Vesprini: "Questa amministrazione ha bisogno di ascoltare altri punti di vista e quelli dei giovani saranno i più graditi ed ascoltati".