Guasto alla condotta idrica Traffico interrotto sulla Statale

Lungo il tratto nord della strada statale Adriatica, via Borgo Andrea Costa, si è verificata improvvisamente al centro della carreggiata la rottura della sottostante condotta idrica con la fuoriuscita di acqua e il danneggiamento della pavimentazione stradale. Sono stati allertati i vigili del fuoco di Fermo, la polizia municipale di Porto San Giorgio ed i tecnici del Consorzio idrico del piceno. L’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli, si è recato immediatamente sul posto per un sopralluogo e predisporre ogni accorgimento per garantire la sicurezza. Dopo l’iniziale interruzione del traffico stradale per consentire l’esecuzione dei primi interventi, con inevitabili disagi per la viabilità, la circolazione è stata poi ripristinata con il senso unico alternato. "Il Consorzio idrico – conclude l’assessore Salvatelli - ha garantito l’immediato intervento di riparazione, con la contestuale momentanea chiusura della distribuzione dell’acqua nella zona interessata".