Guerra e conflitti, una costante dell’umanità. Perché la pace a volte sembra un miraggio

La guerra è uno scontro armato tra due o più fazioni, che caratterizza purtroppo da sempre la storia dell’umanità. Le due guerre più recenti che si stanno ancora combattendo sono quella tra la Russia e l’Ucraina, sostenuta dai Paesi occidentali, iniziata nel febbraio del 2022 per il possesso della Crimea e del Donbass, mentre la guerra scoppiata nell’ottobre del 2023 tra Israele e Hamas, sta insanguinando la Palestina. Ma nel mondo si combattono molti altri conflitti ritenuti di minore importanza perché più lontani da noi occidentali e su cui si hanno scarse informazioni. Forse siamo degli ingenui, ma a parer nostro la guerra porta solo svantaggi per entrambi le parti, sia per gli sconfitti che per i vincitori, mentre chi trae giovamento sono i potenti e le industrie della guerra. Infatti le due fazioni, conclusi gli scontri, dovranno fare i conti con morti, devastazioni e difficoltà. La guerra è una delle cose più orribili che possano accadere perché risulta disumana e governata dagli interessi dei tiranni. Le guerre rappresentano per la società paura, dolore e sofferenza, perciò bisognerebbe cercare di mantenere ad ogni costo la pace. Nel tempo si è cercato di porre fine agli scontri anche attraverso l’intervento di organizzazioni.

Classe III B