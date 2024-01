Guerriglia urbana a Porto San Giorgio, convalidato arresto di un 20enne

Porto San Giorgio (Fermo), 12 gennaio 2023 - Arresto convalidato e obbligo di firma. E’ quanto deciso dal giudice del tribunale di Fermo per il 20enne magrebino protagonista, insieme ad altri tre componenti di una banda giovanile, della serata di follia che si è consumata mercoledì nel centro di Porto San Giorgio poco dopo le 20.

Il legale del giovane a chiesto i termini a difesa per esaminare gli atti e il previsto processo per direttissima è stato rinviato. Nel frattempo il 20enne, indagato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, resterà sottoposto alla misura cautelare applicata dal giudice e dovrà presentarsi ogni giorno all’ufficio di polizia giudiziaria indicato per apporre la firma di presenza. Gli altri tre componenti della banda, tutti magrebini tra il 18 e i 20anni, sono stati invece denunciati a piede libero per il solo reato di danneggiamento aggravato.

Erano stati circa 45 minuti di guerriglia urbana che avevano seminato il panico tra i residenti e i pendolari che scendevano dai treni: biciclette e scooter danneggiati, lanci di bottiglie e cori contro, le forze dell’ordine. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, ma uno dei magrebini, di tutta risposta aveva afferrato un cestino dell'immondizia della sala d'attesa della stazione ferroviaria per poi lanciarlo dalla finestra verso la piazza.

I carabinieri intervenuti, con non poche difficoltà, erano riusciti a placare la scorribanda e ad identificare i giovani componenti della banda. Quando, però, i militari dell’Arma si erano allontanati i avevano ricominciato e per uno di loro era scattato l’arresto.