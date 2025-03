Guida in stato di ebbrezza, salgono i casi

A Falerone i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di detenzione domiciliare di quattro giorni, nei confronti di un uomo laziale di 50 anni. Il provvedimento è scaturito dal mancato pagamento della pena pecuniaria inflittagli per guida in stato di ebbrezza (reato commesso a Magliano di Tenna). Caso analogo a Massa Fermana, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni di Montegiorgio, per il mancato pagamento della pena pecuniaria emessa per guida in stato di ebbrezza (reato commesso a Sant’Angelo in Pontano). A carico dell’52enne è stato emesso lo stesso provvedimento di detenzione domiciliare. A Monte Urano un uomo di 55 anni residente a Grottazzolina, è stato denunciato per guida con patente revocata. Sempre a Monte Urano, un uomo cinese di 58 anni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, registrando un tasso alcolemico di 2,25 g/L. Patente ritirata.

Paola Pieragostini