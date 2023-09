Guida senza patente. Denunciato 62enne

I carabinieri del Radiomobile di Fermo, nel corso della costante azione di tutela della sicurezza stradale, hanno condotto una serie di accertamenti, che hanno portato alla denuncia di due automobilisti per violazione delle norme del codice stradale. Nel primo caso, i militari hanno deferito all’autorità giudiziaria un pregiudicato di 62 anni, già sottoposto a misure di prevenzione personale, per il reato di guida con patente revocata. L’uomo è stato fermato e controllato in località Capodarco alla guida di un’utilitaria, risultando privo di patente in quanto revocata con provvedimento emanato dalla prefettura. Inoltre, nonostante fosse già sottoposto a misura di prevenzione personale, è stato nuovamente trovato alla guida.

Le autorità competenti sono state informate dai militari dell’Arma per l’adozione dei provvedimenti di aggravamento a suo carico. Nel secondo episodio, sempre durante un controllo, i carabinieri del Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria un 56enne, che è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con un turista. Sottoposto all’alcoltest con l’etilometro, il conducente è risultato positivo con valori di 0,98 gl.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 30 giorni e la patente di guida è stata ritirata per una sospensione fino a sei mesi. Le autorità giudiziarie ed amministrative sono state prontamente informate dai militari dell’Arma per le opportune azioni da intraprendere. Tali interventi dimostrano l’impegno costante dei carabinieri nel garantire la sicurezza sulla strada e nell’applicare le norme in vigore per prevenire situazioni di pericolo per tutti gli utenti.

Fabio Castori