Guida sotto effetto di alcol e droga. Cinque denunciati

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione in materia di sicurezza stradale, i carabinieri hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, tali operazioni hanno portato all’identificazione di diversi conducenti, nonché alla denuncia di cinque automobilisti all’autorità giudiziaria. In particolare, a Fermo, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno provveduto a denunciare un 36enne di Porto Sant’Elpidio per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale, ha riportato lesioni ed è stato trasportato presso l’ospedale di Fermo, dove gli accertamenti sanitari hanno rivelato la positività sia alla cocaina che all’alcool, con un tasso alcolemico pari a 0,75 g/L. Di conseguenza, oltre alla denuncia penale, è stata emessa anche una sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada. In un altro intervento, a Montegranaro, un 26enne ha mostrato un comportamento aggressivo nei confronti dei Militari dell’Arma mentre veniva controllato alla guida della propria auto. Sottoposto a test etilometrico, il giovane ha evidenziato un elevatissimo tasso alcolemico di 1,86 g/L. Nonostante l’atteggiamento ostile, è stato calmato e ritestato, risultando nuovamente positivo con un tasso pari a 1,85 g/L. Il veicolo è stato sequestrato e il documento di guida ritirato, con l’intenzione di procedere alla confisca. Il giovane è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. A Porto Sant’Elpidio, un 34enne è stato deferito dopo essere stato sottoposto all’accertamento con etilometro, che ha rivelato un tasso alcolemico di ben 2,16 g/L, notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge. Anche in questo caso, il veicolo, di proprietà del padre, è stato sequestrato. Infine, a Fermo, i carabinieri hanno denunciato sia un 61enne inglese che un 20enne di Grottazzolina, entrambi coinvolti in incidenti autonomi. I conducenti sono risultati positivi ai cannabinoidi e nel caso del giovane, anche all’alcool. Questi episodi evidenziano chiaramente l’urgente necessità di una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi associati alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La guida compromessa da tali condizioni psico-fisiche non solo mette a rischio la vita del conducente stesso, ma anche quella di altri utenti della strada.

Fabio Castori