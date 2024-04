Guidava l’autobus col cellullare in mano

Stava utilizzando il telefonino mentre era alla guida dell’autobus di linea e non aveva gli equipaggiamenti in regola. E’ accaduto il 6 aprile scorso quando, poco dopo le nove del mattino, durante un servizio di vigilanza stradale lungo la Statale Adriatica, all’altezza di Pedaso, una pattuglia della sezione di polizia stradale di Fermo ha effettuato un controllo di un autobus diretto a Roma. Gli agenti, hanno notato che il conducente stava utilizzando il proprio smartphone durante la guida e sono subito entrati in azione. I poliziotti, dopo aver contestato l’infrazione per l’uso del telefono cellulare durante la guida, hanno proceduto al controllo documentale del veicolo che stava effettuando un trasporto interregionale di persone e, contestualmente, ne hanno verificato i sistemi di equipaggiamento. Tra i sistemi di sicurezza, i poliziotti hanno accertato la non funzionalità dell’apertura di emergenza della porta posteriore che, in caso di incidente stradale, incendio e qualsiasi anomalia, consente ai passeggeri di scendere autonomamente ed abbandonare velocemente il veicolo. Per questi motivi il conducente è stato sanzionato, oltre che per l’uso del telefono cellulare durante la guida, per l’inefficienza del sistema di equipaggiamento del veicolo. Oltretutto è stata effettuata una segnalazione alla Motorizzazione Civile per la revisione straordinaria dell’autobus.