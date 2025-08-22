Guinzagli disseminati nel quartiere

Piccoli guinzagli e collari, in confezioni intonse, stanno suscitando grande curiosità mista a perplessità, tra i residenti di Casette d’Ete. In pratica, negli ultimi due giorni, si stanno susseguendo segnalazioni di queste confezioni trovate sui cancelli privati, ma anche della scuola media, sui davanzali, sui muretti, appoggiati a terra o su balaustre pubbliche, nei pressi di case in cui ci sono animali d’affezione (siano essi cani o gattini), ma anche di chi non ne ha affatto. Un piccolo giallo di questa estate che sta attirando l’attenzione insieme agli interrogativi che si fanno tutti: "Ma a che servono questi guinzagli? Perché distribuirli in giro, addirittura con le confezioni praticamente intatte?". Trattandosi peraltro di guinzagli per animali di piccola taglia, anche gatti, una delle ipotesi è che chi li sta ‘seminando’ nella frazione abbia voluto mandare ‘messaggi subliminali’ per invitare a contrastare il fenomeno del randagismo, ma di cani liberi in giro se ne vedono pochi, e anche di colonie feline non ce ne sono di così numerose da dover ricorrere a simili stratagemmi.

Nell’immediatezza della comparsa di questi oggetti, in realtà, il primo pensiero dei più è stato che si potesse trattare di segnali lasciati in giro da malintenzionati, interessati a mettere a segno qualche furto, ma si tratta di una ipotesi del tutto esclusa, anche dalle forze dell’ordine. L’insolito fenomeno è stato, infatti, segnalato, sia sui gruppi di controllo del vicinato, sia direttamente alle forze dell’ordine che, ieri, erano in giro in perlustrazione per le vie segnalate dai residenti (anche per consentire una sorta di mappatura che potrebbe essere utile anche a capire la finalità nascosta dietro a questa cosa), in cui sono stato rinvenuti i fatidici guinzagli. Difficile anche avere precisa contezza di quanti ne possano essere stati distribuiti nelle vie del centro abitato, ma si tratterebbe almeno di una ventina di esemplari, se non di più. Qualche aiuto a venire a capo di questo curioso arcano potrà venire dalle telecamere della videosorveglianza. C’è anche chi si è interessato di accertare se episodi simili si sono verificati in altre zone, ma non risulta nulla per cui il mistero è destinato a infittirsi e a tenere alta l’attenzione e la curiosità della gente che, a questo punto, vuole capire il senso di tutto questo, sempre che non si sia trattato di una qualche goliardata.

Marisa Colibazzi